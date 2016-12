El Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto sostuvo que su primer año al frente del Municipio fue “muy complejo”, y que pese a la coyuntura desfavorable “pudimos avanzar en cuestiones de fondo”. “Hicimos las cosas bastante bien”, afirmó a la hora de hacer balance sobre su primer año de gestión -al que calificó de “muy complejo”- al frente del Ejecutivo.

Enfatizó que desde la gestión “trabajamos para ampliar derechos y con el escaso recurso que tuvimos este año hicimos las cosas bastante bien. En un contexto de baja de recaudación, de menor consumo y de una recesión profunda a nivel nacional tenemos el desafío de profundizar lo hecho y concretar lo que no logramos”.

Relación tensa con Bertone:

En tanto, en referencia al pedido de declaración de certeza que presentó el Gobierno provincial para que el Superior Tribunal de Justicia defina a quién corresponde la potestad del cobro del Impuesto Inmobiliario, Vuoto expresó que “la defensa de la autonomía municipal es una batalla que dieron mis antecesores más allá de los colores políticos y que también voy a dar yo. Uno es coherente en las batallas que da, ya lo hice como concejal cuando junto al SOEM me puse al frente de la defensa de la autonomía cuando fue lo de la ley 648. Fuimos a la Legislatura, tuvimos grandes diferencias con los parlamentarios de entonces pero era lo que teníamos que hacer”.

En esa línea, dijo que “también hicimos cosas mal y sobre ello realizamos autocrítica”, pero también, y pese a la coyuntura, “pudimos avanzar en temas de fondo”.Observó que “nos faltó el recurso nacional para obra pública que en los 12 años anteriores llegaban por afuera de la coparticipación y que en 2015 fueron 247 millones de pesos”, mientras que en 2016 “recibimos 0 pesos por fuera de la coparticipación”.No obstante, valoró que “pese a esta coyuntura y a la abultada deuda que mantiene la Provincia con el Municipio de alrededor de 120 millones de pesos, pudimos involucrarnos en temas de fondo como hace mucho que no se hacía”.También resaltó que “en materia de transporte concretamos la compra de colectivos para brindar el servicio a través de la Sociedad del Estado a partir de enero, y acordamos con New San la instalación de garitas calefaccionadas que se inicia en estos días, apuntando a brindar un mejor servicio a los usuarios”, y añadió que “se acondicionaron y recuperaron más de 40 espacios públicos”.“Tenemos una visión integral y de dejar de lado las diferencias entre los de arriba y los de abajo, y eso es importante porque los de arriba es el resultado de 20 años de políticas de tierra mal aplicadas. Por eso la planificación no apunta solo a una cuestión de derechos sino también a generar salud”, explicó sobre el rol de esta secretaría y la de Hábitat”.“Falta muchísimo”, planteó, y refirió que “la de las calles no es una cuestión que se pueda resolver de hoy para mañana por más tuviéramos los recursos”, aunque advirtió que “hoy necesitamos mil millones de pesos para arreglar las calles de la ciudad”.Por otra parte, el jefe del Ejecutivo de Ushuaia señaló que la relación con el Gobierno provincial fue “muy tensa, de poco diálogo, y no porque uno quiera que sea así si no que fue la forma en que se dio”, pero aún así “se trabajó en conjunto con el IPV y logramos la regularización del barrio Colombo y del 11 de Noviembre, se reabrió el Cochocho Vargas y regularizamos el barrio Latinoamericano”.Aseguró que “apostamos al diálogo, al Gobierno no le pedimos que intervenga ante Nación, el que quera gestionar que lo haga y nosotros vamos a acompañar. Lo único que le pedimos es que cumpla con lo que le corresponde a las municipalidades”.“Hoy estoy convencido, y además porque así lo marca la Carta Orgánica, que es deber de los funcionarios defender la autonomía de las ciudades”, sostuvo, y consideró que “no le quiero cargar culpas al Superior Tribunal de Justicia, si acá se daña a los municipios la única responsable va a ser la gobernadora”.Por último, el Intendente agradeció el acompañamiento del Concejo Deliberante “más allá de las posturas encontradas” y valoró que junto a los ediles “logramos poner en la agenda provincial algunos temas y hubo un proceso de discusión en el que se involucró la comunidad en su conjunto, lo que le hace bien a la política, al Estado municipal y a la participación ciudadana”.