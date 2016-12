El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se refirió a la presentación que hizo el Gobierno de la Provincia ante el Superior Tribunal de Justicia, sobre un pedido de certeza en referencia a la modificación de las leyes Nº 1074 y Nº 1075 efectuadas a comienzo de año por la Legislatura que dejara a los municipios con la potestad del cobro sobre los impuestos inmobiliarios, pero que la diferencia entre lo recaudado antes de la modificaciones de las leyes y la recaudación actual, sea transferida al IPAUSS. Aunque el conflicto actual ya habia sido adelantado hace varios meses por el abogado Federico Rauch (ver)

“si nos quitan ese dinero tendríamos que cerrar la Municipalidad. Me preocupa el ahogó en las finanzas que quiere hacer el Gobierno provincial”

si nos quitan estos ingresos vamos a cerrar la Municipalidad y le llevare las llaves a la Gobernadora y le diré, hágase cargo y ponga un delegado

Para Gobierno estan presionando a la Justicia: El Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, señaló que "la definición sobre a quién corresponde el impuesto inmobiliario está en manos del Superior Tribunal de Justicia porque el Fiscal ha dicho que es el ámbito con competencia para tratarlo.

"Los vecinos necesitan que las calles estén arregladas y el transporte público sea eficiente, pero también que el problema del IPAUSS se resuelva porque es un problema que de una u otra forma nos afecta a todos" sostuvo el Ministro, pero sin embargo "los intendentes han planteado una dicotomía municipios-provincia como si los municipios no fueran parte de la Provincia, cuando en verdad tenemos que buscar soluciones integrales y no fragmentadas" concluyó.

Según había manifestado el letrado a comienzo de año la intención del Gobierno Provincial de apelar no era una alternativa sino de una decisión adoptada por la gestión de Rosana Bertone y avalada por la legislatura, con la necesidad de que el sector privado de la economía fueguina también haga su aporte a la crisis provincial y así evitar que los grandes contribuyentes, tengan que sacrificar sus ingresos.Aunque en ese momento en Ushuaia las autoridades solo realizaron un rechazo a la medida de forma mediáticay la provincia fue directamente a la Justicia para solicitar una declaración de certeza.“Nosotros pensábamos que ese reclamo del Gobierno Provincial sobre el impuesto inmobiliario estaba saldado, pero con esta presentación que hicieron vemos que no es as, esto violenta la autonomía municipal”, fueron las primeras palabras de Vuoto al referirse al tema.En otro párrafo aseguró que “los concejales de Ushuaia comparten esta preocupación. En estos meses hemos tratado de no confrontar, pero ahora la idea es la de armar un frente común con el intendente de Rio Grande, Gustavo Melella, porque”, indico el mandatario."No hay que presionar a la Justicia, hay que dejar que actúe y acatar el resultado que se dé" y recordó que "se tuvo que recurrir a la Justicia con una acción declarativa de certeza porque los municipios desconocieron una Ley provincial y frente a eso corresponde que sea el Poder Judicial el que zanje la situación"."Dijeron que con la Ley los vecinos iban a pagar más, pero al final fueron los propios municipios los que terminaron aumentando el impuesto", recordó el Ministro"Recordemos que en todo el país menos en Tierra del Fuego, el impuesto inmobiliario lo cobran las provincias porque es un impuesto directo, y a pesar de eso nuestra propuesta incluía que la recaudación la siguieran haciendo los municipios" explicó Gorbacz.