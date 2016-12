En Ushuaia Bomberos Voluntarios del cuartel Zona Norte debieron asistir a una mujer en trabajo de parto en el barrio La Bolsita de Ushuaia. “Fue todo re lindo. Entre tantas cosas malas, como un incendio, fue una alegría traer una vida al mundo. Es un orgullo”, señaló el auxiliar Luis De Simone, miembro del cuartel.

En Radio Nacional Ushuaia, De Simone informó que “fuimos convocados a las 20:41 de anoche. Había una mujer descompensada en el barrio La Bolsita que aparentemente estaba embarazad. Fuimos al lugar, en el momento que llegamos ya estaba personal policial. Procedemos a acceder al domicilio y nos encontramos con una niña de 26 años que estaba en el baño dolorida con contracciones. Aparentemente la encontró la hermana y se dio cuenta que estaba con contracciones”.

“Cuando nació la criatura, empezó a los gritos y abrió los ojitos. Y en ese momento entra el médico del hospital. Cortamos el cordón y luego empezamos a atender por separado a las partes. Una vez terminado esto, la pusimos a la mamá en la tabla rígida y la bajamos hasta la ambulancia. Era un poco complicado el descenso pero pudimos hacerlo sin problemas”, concluyó.

“Parece que no estaban al tanto del embarazo y no había nada preparado. Después que nació la beba, personal policial salió a buscar algo de ropa y pañales para que tengan al menos algo. Fue sorpresa para todos, la mamá, la hermana, todos. Pero más allá de la sorpresa fue una gran alegría”, explicó.Si bien se convocó a una ambulancia del Hospital de Ushuaia, De Simone sostuvo que “el hospital atiende varias emergencias, creo que estaban ocupados con otra emergencia y hubo un poco de demora por eso convocan a los bomberos para hacer la primera asistencia. Cuando vimos que no daba trasladarla al hospital porque había roto bolsa a las 19 horas y hacía más de dos horas que estaba con trabajo de parto, la sacamos del baño, la llevamos al comedor y ahí nació la criatura”.Acerca del trabajo de parto, expuso que “en pocos minutos empezó a coronar, íbamos dando partes al hospital y no hubo tiempo para nada. No hubo tiempo ni para tener nervios. Todo fue muy tranquilo. Éramos cuatro personas de bomberos que asistimos, también había personal policial y la hermana de la mamá”.