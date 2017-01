En la primera quincena de enero salieron de la provincia 25.138 personas, en cuanto a los vehículos que transitaron por el paso fronterizo San Sebastina, salieron 7.094 y entraron 6.300. Aseguran que los trámites son ágiles. Desde Chile informaron que los aduaneros no realizarán ninguna medida de fuerza hasta el 31 de enero. Solicitan que lleven copia de la documentación requerida ya que en el lugar no hay maquinas copiadoras.

El funcionario provincial aseguró que los trámites en la aduana se realizan de manera ágil, pero advirtió que puede existir demora “en San Sebastián chileno”, por lo que recomendó, “llevar previamente impreso el formulario y que declaren todo, porque si te agarran con algo que no podes entrar son 950 dólares de multa”.

Gobbi detalló que el total de personas que salieron en la primera quincena de enero, fueron 25.138 y entraron a la Provincia 20.000. En cuanto a los vehículos que transitaron por el paso fronterizo, manifestó que salieron 7.094 y entraron 6.300.

En declaraciones a Radio Nacional el director General de Coordinación de Fronteras Luís Gobbi, aseguró que autoridades chilenas le informaron que se firmó un acuerdo por el que los empleados de las fronteras del vecino país, por el que no harán ninguna medida de fuerza hasta el 31 de enero.Sobre el movimiento en la primera quincena de enero dijo que “transitaron 13.400 vehículos y 45.500 personas” y recordó que en el mes de diciembre, hicieron lo propio 67.000 personas.Por ultimo recordó que los papeles necesarios son el documento de las personas, autorización en caso de menores que no viajen con sus padres o tutores, la documentación del vehículo y en el caso de transportar mascotas, deberán presentar una certificación expedida por el Senasa. En cuanto a la documentación que deben dejar en el lugar, deberán llevar una copia ya que no hay en el lugar.