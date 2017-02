El detenido Javier Billena acusado de ser quien informó a las autoridades nacionales sobre el cargamento de droga que derivó en la detención del hijo del ex subjefe de la policía provincial (ver)

Billena negó las versiones periodísticas que sostienen que junto a su abogado realizaron una presentación en el Juzgado Federal de Ushuaia. “Es una mentira total, hace dos años que estoy acá y no he salido nunca para Ushuaia”.

Para justificar sus dichos, aseguró que “el día que a mí me agarran, el comisario Becco me dice si podíamos tomar un café, le dije con usted no voy a toma ningún café y me nombró ciertos nombres y me dijo yo hago esto con esto (sic) y le dije, bueno eso hágalo usted”. Aunque aclaró que “no sé qué significa tomar un café”, dijo sin precisar alguna otra conducta de parte del uniformado apuntado.

En declaraciones a Fm Líder, Javier Billena se mostró sorprendido por las publicaciones periodísticas que lo señalan como informante en la causa, “yo no aporté ningún tipo de datos, no hice ningún tipo de denuncia”.“Dicen que yo aporté los datos, hace dos años que estoy acá y me negué a declarar y tengo la causa elevada a juicio”, aseveró Javier dejando entrever que su intención no es aportar datos sobre el tema drogas.Consultado sobre los posibles motivos por los que primero lo acusaría de ser cómplice del hecho y luego de informante, opinó que “el tema de la droga es un tema sociopolítico (sic), ellos quieren tapar un montón de cosas, porque todos sabemos que en Río Grande hay un círculo vicioso, un circulo de corrupción, morboso y la gente sabe bien”.En el tema drogas, “hay mucha corrupción y los más corruptos son los policías de narcocriminalidad”, aseguró Billena.Consultado sobre los motivos que habrían llevado a acusarlo a él, aseguró que, “todo sale del mismo circulo donde están prendidos todos”, a quien sumó a integrantes de la justicia federal Río Grande es chico y saben de gente que se mueve con total impunidad, que entran y salen y a mí me tiene acá todavía y me quieren involucrar en esto”.