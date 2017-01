Tanto su padre Juan Segundo Velazquez, como su hermana Cintia y otros familiares ante el no retorno de la misma pedían angustiosamente algún dato que le brinde tranquilidad a la familia y muy especialmente a los tres hijos de Cintia, de 4, 3 y 1 año de vida, que la esperan desconsolados, segun los propios familiares manifestaban por las redes sociales.Pero esta vez y no es el primer caso la actitud de la joven madre "supuestamente desaparecida", dejo un sin sabor para quienes la buscaron desesperadamente durante esas 34 horas en las cuales no solo se movilizaron las fuerzas policiales, sino incluso se mantuvo en alerta a Bomberos, temiendo un trágico desenlace.En una especia de juego a las escondidas no solo con las fuerzas policiales que la buscaban, sino incluso con sus familiares. La desconsiderada acción de esta joven madre termino, luego de ser localizada sana y salva cuando caminaba hacia su casa, en el valle de Andorra.Aunque luego de varios minutos fue convencida de concurrir al nosocomio, donde fue examinada y entrevistada por integrantes del área de Salud Mental del nosocomio, donde se determinó que Velázquez gozaba de buena salud, como así también que su ausencia fue completamente voluntaria.Lamentablemente estas acciones desconsideradas también deberían viralizarse de la misma forma que se hace cuando se las busca a estas personas que luego se enojan cuando se hace publico su accionar y se las deja en evidencia ante los mismos que preocupados compartieron el pedido de busqueda, mientras ella solo jugaba a las escondidas.