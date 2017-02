Un preso “arrepentido” de apellido Billena fue quien aportó los datos para el operativo antidrogas donde fue detenido el hijo del subjefe de la Policía Provincial, Franco Torres. Según al información en los últimos días de 2016. Uno de los detenidos por el operativo “Hermandad Verde”, que concluyó con el secuestro de 48 kilos de marihuana en 2015 y donde estaba involucrado un Oficial de la Policia Provincial (ver)

Después, los acontecimientos comenzaron a desencadenarse cuando se interceptaron conversaciones telefónicas (en las que está involucrado Franco Torres) y se determinó que la droga iba a llegar a la provincia en un camión de la empresa de transporte Cruz del Sur, disimulada en cajas de parlantes.

Billena está detenido y a la espera de un juicio oral y público, por su participación en un operativo de drogas conocido como “Hermandad Verde” (ver)

Los datos sirvieron para realizar el procedimiento donde detuvieron a Franco Torres, hijo del subjefe de la Policía. Voceros judiciales no se explican cómo hubo un solo detenido en un secuestro de tanta magnitud.Por razones no demasiado esclarecidas, el preso no formuló la denuncia en dependencias judiciales de Río Grande (a pesar de que su causa tramita en esa jurisdicción) y sí lo hizo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, con sede en Ushuaia, el mismo organismo que lo juzgará en los próximos meses.El Tribunal remitió la declaración al Juzgado Federal de Ushuaia para la formación de un expediente, y también tomó intervención la Fiscalía Federal de la ciudad, a cargo del fiscal Juan Soria.Otranto no delegó la investigación en la fiscalía (como tiene facultades para hacerlo) y en cambio avanzó en distintas diligencias apoyado por funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Ushuaia y por efectivos de Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad que se eligió para llevar adelante las medidas que hicieran falta.Los investigadores esperaban que el cargamento fuera de 100 kilos de marihuana, que fue la cifra deslizada por el denunciante, aunque finalmente se trató de algo menos de la mitad de esa cantidad, señalaron fuentes de la causa.El joven fue apresado como supuesto partícipe de la compra de la droga en Buenos Aires y de la maniobra de transporte hacia Río Grande, en función de evidencias como el contenido de las escuchas telefónicas obrantes en la causa.El juez dispuso otros allanamientos en un edificio de la calle Paso de los Andes 3087, el Parque Industrial de Río Grande y en el barrio Chacra IV, aunque “no se produjeron más detenciones”.De esa manera, explican, se podría haber “abierto la investigación” para intentar dar con todos los integrantes de la organización que seguramente se encuentra dedicada a esta actividad ilícita.En aquella ocasión, además del estupefaciente, la Policía secuestró armas de fuego y 300 mil pesos en efectivo, en tanto que detuvo a cuatro personas luego de realizar siete allanamientos y se vinculo a un efectivo policial con la banda.